Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2: aggiornamento 1.1 rimuovere l'obbligo di online, ma solo su Steam Deck

L'ultimo aggiornamento della versione PC di Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2 , l'1.1, sta facendo discutere. Si tratta di un piccolo fix, che rimuove l'obbligo di essere sempre online per giocare, ma solo su Steam Deck . Si, avete capito bene, è una patch mirata all'hardware di Valve, che però ha lasciato interdetti gli altri giocatori, che avrebbero preferito vedere rimosso l'obbligo di stare online su tutti i PC.

Una via preferenziale per Steam Deck

La patch sistema anche un altro problema della versione Steam Deck, in questo caso senza generare polemiche. Ora infatti, la sovrapposizione della tastiera virtuale dell'ibrido tra una console e un PC di Valve funziona correttamente.

In realtà la scelta di rimuovere l'obbligo di online da Steam Deck ha senso, perché attualmente tra i problemi di compatibilità del gioco con l'hardware viene indicata anche la necessità di essere sempre online per giocare in singolo.

Anche la tastiera virtuale ha rappresentato un problema, visto che il gioco richiede l'inserimento di (poco) testo. Insomma, pare che Activision stia curando particolarmente questa versione del gioco, evidentemente molto giocata.