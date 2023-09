Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord, il remake lanciato a sorpresa su PC

Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord è attualmente in accesso anticipato , dunque dovrà ancora attraversare un'ultima fase di sviluppo e rifinitura, ma è comunque giocabile e acquistabile dagli utenti, con una mossa a sorpresa che farà sicuramente felici gli appassionati più nostalgici.

Si tratta di un progetto che Digital Eclipse ha portato avanti per due anni, ma tenendolo sempre in segreto a quanto pare. Dopo il suo percorso di sviluppo dietro le scene, il gioco è ora disponibile , annunciato insieme al suo lancio avvenuto a sorpresa su PC attraverso Steam e GOG, al prezzo di 29,99 euro.

Con una mossa totalmente a sorpresa , Digital Eclipse ha lanciato Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord sul mercato in versione PC, ovvero il remake totale del primo capitolo che ha avviato la storica serie Wizardry.

Un gioco storico, in una nuova forma

L'uscita dall'accesso anticipato è prevista verso la fine del 2024, dunque il percorso di completamento si presenta ancora piuttosto lungo, ma è comunque possibile giocare già ora a un titolo che si presenta piuttosto ben strutturato nel suo gameplay, in attesa di vedere i ritocchi che verranno applicati nel corso di questi mesi.

Si tratta di un remake completo, in 3D, dell'originale Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord uscito inizialmente nel 1981 per computer Apple II e poi arrivato su numerose altre piattaforme. È un gioco di ruolo, uno dei primi esempi di cRPG, all'epoca rappresentato soprattutto da testo e illustrazioni in 2D.

Viene considerato il primo videogioco RPG con un party di personaggi controllabili e ha fatto da ispirazione per una grande quantità di titoli simili venuti in seguito. La struttura, in questo remake, rimane ancorata a quella del gioco di ruolo dungeon crawler, incentrato soprattutto sull'esplorazione di dungeon a diversi livelli.