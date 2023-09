Eastward: Octopia è la nuova espansione annunciata per l'ottima avventura

Tra le novità del recente Nintendo Direct c'è stata anche Eastward: Octopia, la nuova espansione annunciata per l'ottima avventura di Pixpil e Chucklefish, presentata con un primo trailer e destinata a rappresentare un'interessante aggiunta alla storia principale.

Prevista arrivare nel corso dell'autunno su PC e Nintendo Switch, Eastward: Octopia vede i protagonisti Sam e John iniziare una nuova e pacifica vita da contadini all'interno di un lontano villaggio tra le montagne, cosa che porterà comunque a una nuova serie di avventure e questioni da risolvere per i personaggi in questione. Nonostante sia ambientata in un mondo piuttosto diverso da quello visto nel capitolo principale, Octopia si porta dietro ovviamente la struttura di Eastward, con una serie di nuove situazioni da affrontare.