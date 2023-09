Simulmondo torna in azione: la storica etichetta italiana cerca nuovi progetti da lanciare

Sembra proprio che Simulmondo abbia intenzione di tornare in scena, con un recente messaggio sui social in cui la compagnia invita sviluppatori e team italiani a contattarla per produrre progetti sotto la storica etichetta videoludica.

Al momento non ci sono molte informazioni al riguardo: semplicemente, qui sotto potete trovare un messaggio dell'account ufficiale di Simulmondo che invita gli studios italiani interessati a contattare la compagnia per poter pubblicare giochi usando il celebre marchio, dunque rimaniamo in attesa di eventuali novità al riguardo.



Fondata nel 1988 a Bologna da Francesco Carlà, che risulta ancora responsabile dell'azienda, essendo il recapito segnalato agli sviluppatori interessati a proporre il proprio progetto, Simulmondo è una software house che ha rappresentato un pezzo importante della storia dell'industria videoludica in Italia.