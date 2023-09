Valve ha fermato i lavori su di una console VR perché troppo costosa, per Pierre-Loup Griffais

La console sarebbe dovuta essere pronta per il lancio iniseme al visore VR proprietario Valve Index , ma gli ingegneri di Valve evidentemente non riuscirono nell'impresa. Inoltre Proton era ancora troppo acerbo e la compagni< comprese che, pur realizzando la console, non sarebbe riuscita a venderla a causa del prezzo elevato.

Una storia tipica

Steam Deck è l'hardware di maggior successo di Valve

Valve ha una lunga storia di progetti cancellati, cui ha lavorato internamente per mesi e anni. La storia di Pierre-Loup Griffais, attualmente al lavoro su Steam Deck, quindi fonte che possiamo quindi considerare affidabilissima, non stupisce più di tanto, considerando che è un modus operandi normalissimo per le grandi compagnie quello di sperimentare su progetti che eventualmente non porteranno da nessuna parte.

Del resto Valve è una delle compagnie che ha creduto di più al settore VR, non solo lanciando il Valve Index, ma anche uno dei migliori titoli tra quelli disponbili per questa tecnologia: Half-Life: Alyx.