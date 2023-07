Left 4 Dead 3 esiste? Ex-Valve spiega l'origine di tutti i leak sul gioco

Left 4 Dead 3 in modo regolare rispunta tra i rumor, soprattutto a causa di una serie di indicazioni presenti in codici di altri giochi di Valve, come Counter-Strike 2. Ovviamente nessuno ci crede fino in fondo, ma la speranza è l'ultima a morire. Bene, ora pare che sia morta e non tornerà in vita in forma di zombie. Chet Faliszek - ex-scrittore presso Valve che ha lavorato a Portal, Half-Life 2 ed entrambi i Left 4 Dead - ha spiegato da dove provengono tutti i "leak" che nel corso del tempo sono riapparsi in rete.

In breve, Faliszek ha spiegato che Left 4 Dead è sempre stato usato da Valve per fare dei test di alcune idee che poi voleva inserire in altri giochi. Anche per questo vi sono in circolazione tante componenti incomplete all'interno dei codici: erano solo dei test abbandonati.