GTA 5 ha compiuto dieci anni . Le versioni Xbox 360 e PS3 uscirono infatti il 17 settembre 2013 . Da notare che attualmente non sono più supportate ufficialmente, ma nel frattempo il gioco è uscito anche su PC, Xbox One, PS4, PS5 e Xbox Series X/S.

Una lunga storia di successo

Una lunga storia di successo

Il successo di GTA 5 fu immenso fin dal lancio, ma è riuscito a perdurare per tutti questi anni grazie al lancio di GTA Online, che ha permesso al gioco di continuare a vendere milioni di copie ogni anno, trasformandosi in un modello di gioco live service, seguito dal resto dell'industria.

In effetti molti editori hanno provato la strada di GTA 5, ma pochi sono riusciti a replicare (Rockstar Games stessa ha in parte fallito con Red Dead Redemption 2) probabilmente per via della forza della serie, capace di attiare milioni di giocatori.

C'è da sottolineare che il successo di GTA Online ha anche frenato la serie, con il sesto capitolo che non è stato ancora annunciato, nonostante sia stato confermato dallo studio di sviluppo e sia stato oggetto di un enorme furto di dati, praticato con un Fire Stick di Amazon.

Che aggiungere? È probabile che ormai non sia più possibile realizzare produzioni del genere in tempi brevi, considerando che il tempo di sviluppo medio di un tripla A è diventato di 4-6 anni. Sicuramente GTA 6 alzerà ulteriormente l'asticella, ma chi potrà permettersi di seguirlo.