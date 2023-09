Final Fantasy 14: Naoki Yoshida vorrebbe supportarlo per altri 10 anni

Final Fantasy 14 ha appena compiuto 10 anni, ma per il producer Naoki Yoshida si tratterebbe solo della metà del cammino, visto che ha riferito di volerlo supportare per altri 10 anni, tanto per dare un'idea della passione che ha per il progetto in questione.

In effetti, si è trattato di un gioco di fondamentale importanza per Yoshi-P: lanciato con tanti problemi e accolto in maniera decisamente negativa inizialmente, il progetto è stato messo interamente nelle mani di Yoshida che ha saputo rimetterlo in carreggiata, trasformandolo in un successo.

Per questo motivo, per il producer di Square Enix è difficile staccarsi da un gioco del genere, che evidentemente ha significato molto per lui: "Intendiamo fornire il massimo livello possibile di catarsi con Dawntrail", ha affermato Yoshida parlando della nuova espansione. "Questo è qualcosa che siamo riusciti a ottenere grazie alla storia conclusa in Endwalker, che sta continuando da oltre 10 anni. Vorremmo puntare a raggiungere lo stesso obiettivo per i prossimi 10 anni".