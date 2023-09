Vampire Survivors aggiornato alla versione 1.6.108 su Nintendo Switch

Vari cambiamenti per Vampire Survivors su Nintendo Switch

Il caos di Vampire Survivors

Oltre all'aggiunta della lingua in questione, l'update porta una nuova icona per il gioco, crediti aggiornati e numerosi aggiustamenti per quanto riguarda effetti particellari, eventuali errori nei revive che venivano attivati due volte e miglioramenti agli effetti video in diversi aspetti.

Sono stati migliorati poi vari altri aspetti tra problemi di audio, visualizzazione degli sprite, mancata rimozione di alcuni nemici, modifica e miglioramento dei movimenti di vari personaggi e tanto altro. Potete trovare un elenco completo delle note della patch a questo indirizzo su NintendoEverything.

In base a quanto emerso dalle classifiche eShop, Vampire Survivors e Red Dead Redemption risultavano in vetta ai giochi più scaricati fino a qualche settimana fa, a dimostrazione di come il gioco di Poncle si stia trovando decisamente bene anche sulla console Nintendo, certificando il suo successo anche su Nintendo Switch.