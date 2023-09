Xbox Game Studios ha 'oltre una dozzina' di giochi in sviluppo al momento

Stando a quanto riferito dalla Director of Live Game Operations di Xbox Game Studios, dunque una persona informata dei fatti, i team first party di Xbox stanno attualmente lavorando a "più di una dozzina di progetti" in corso.

Crystin Cox ha riferito l'informazione nel corso di un'intervista pubblicata durante la GDC e, per qualche motivo, riemersa solo di recente grazie alla segnalazione di alcuni utenti Twitter tra i quali il solito "Idle Slot".

L'intervista può essere seguita nel video riportato qui sopra, nella quale Cox dice qualcosa sui lavori in corso presso i first party Microsoft.

L'executive di Xbox parla di "oltre una dozzina" di giochi in sviluppo presso i team interni di Xbox Game Studios ma anche un'"altra dozzina" di giochi che sarebbero in lavorazione presso studi esterni, presumibilmente come esclusive third party o qualcosa del genere.