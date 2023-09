Nintendo Switch 2: il nuovo SOC Nvidia potrebbe essere stato svelato da un leak

Il nuovo System on Chip di Nintendo Switch 2 potrebbe essere stato svelato da un leak, anche se al momento il tutto è solo una sorta di speculazione basata su voci di corridoio, ma l'idea risulta molto allettante anche perché si tratta di un nuovo chip che combina NVIDIA e Arm in maniera interessante.

Secondo un paio di leaker considerati piuttosto affidabili per quanto riguarda il mercato dei chip e la produzione di hardware ("Kopite7kimi" e "Tech_Reve" su Twitter), il nuovo SoC della console Nintendo di nuova generazione dovrebbe basarsi sul processo produttivo a 8nm di Samsung.



Secondo il primo dei due, il SEC8N verrebbe utilizzato per produrre il T239, che sarebbe il nome in codice del nuovo System on Chip su cui Nintendo Switch 2 (o quale sarà il suo nome) verrà basato. Secondo Tech_Reve, invece, la produzione potrebbe basarsi sul processo 7LPH, che rappresenterebbe un'evoluzione rispetto al precedente.