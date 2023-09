Nintendo Switch: tutti i maggiori giochi in uscita annunciati al Direct in un'immagine

Il recente Nintendo Direct ha svelato una valanga di giochi in arrivo su Nintendo Switch, e la casa di Kyoto ha opportunamente sintetizzato tutti i maggiori titoli presentati in una comoda infografica che dimostra la mole di software in arrivo sulla console in una singola immagine.

Come potete vedere qui sotto, c'è dentro un po' di tutto, dai nuovi annunci arrivati a sorpresa alle conferme, fino a espansioni, remake e remaster vari, a dipingere un quadro veramente ricco di colori per il prossimo futuro di Nintendo Switch.

Nintendo Switch, i giochi in arrivo annunciati al Direct di settembre 2023

Nonostante si susseguano le voci su un possibile Nintendo Switch 2 in arrivo, o come si chiamerà la nuova console della compagnia, sembra che nei prossimi mesi sia comunque previsto un gran traffico di giochi sulla macchina Nintendo.

Tra i maggiori segnaliamo Super Mario RPG, il remake di Paper Mario: Il Portale Millenario, l'interessante Unicorn Overlord da parte di Atlus e Vanillaware, Another Code Recollection e tanti altri, ma basta ripercorrere il riepilogo sui maggiori annunci effettuati al Nintendo Direct per capire come sia stato un evento pieno di novità.