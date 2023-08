Classifica eShop, Vampire Survivors e Red Dead Redemption in vetta

Vampire Survivors e Red Dead Redemption hanno conquistato la vetta della classifica eShop, raggiungendo rispettivamente la prima e la seconda posizione della top 10, e ponendo fine al lungo dominio di Stardew Valley, che scende al terzo posto.

Vampire Survivors Red Dead Redemption Stardew Valley Mario Party Superstars FIFA 23 Legacy Edition The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Pikmin 4 Mario Kart 8 Deluxe Bomb Rush Cyberfunk Minecraft

Come ricorderete, la scorsa settimana Red Dead Redemption ha debuttato nono in classifica mentre Vampire Survivors non si è spinto oltre la quinta posizione, ma entrambi sono usciti il 17 agosto, di giovedì.