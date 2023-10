Pinball FX, Embracer licenzia 32 sviluppatori di Zen Studios

La software house ungherese Zen Studios, cui dobbiamo la serie Pinball FX, è stata colpita da 32 licenziamenti. Si tratta dell'ennesimo capitolo della ristrutturazione che Embracer Group sta portando avanti, dopo aver visto sfumare un accordo da due miliardi di dollari con il Savvy Games Group del principe saudita Bin Salman, che ha creato una vera e propria voragine finanziaria nella compagnia.

Fondato nel 2003, Zen Studios impiegava 65 persone al momento dell'acquisizione da parte di Saber Interactive, una controllata di Embracer Group, avvenuta nel 2020.

Embracer Group non ha commentato la nuova tornata di licenziamenti, se non ribadendo il punto sulla ristrutturazione in corso.