Roblox: i dipendenti dovranno tornare a lavorare negli uffici oppure andarsene

L'amministratore delegato e fondatore di Roblox, David Baszucki, ha detto ai dipendenti che non è più possibile lavorare per la compagnia completamente in remoto e sarà loro richiesto di andare in ufficio tre volte a settimana "o accettare una liquidazione".

Baszucki afferma inoltre che ci saranno alcuni dipendenti a cui non verrà semplicemente chiesto di continuare a lavorare con l'azienda, e ammette anche che alcuni dipendenti a cui verrà chiesto di tornare in ufficio non sceglieranno di farlo. La conseguenza è che Roblox diminuirà la propria forza lavoro.

Secondo Baszucki questa è "la decisione giusta per Roblox", in modo che i dipendenti, in particolare i nuovi e i più giovani, non "perdano" la mentorship che deriva dal lavorare di persona con il personale più anziano.

Baszucki ha anche detto che sperava che Roblox potesse adattarsi a una cultura ibrida del lavoro a distanza, ma ha capito che non avrebbe funzionato dopo aver vissuto tre conversazioni di persona di 45 minuti "con cose spontanee da fare e idee da mettere in moto, cosa che non era successa negli ultimi anni di riunioni video".