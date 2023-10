Lost Fragment è un altro gioco fotorealistico realizzato con Unreal Engine 5

Il video

In effetti il video è a suo modo impressionante, ma anche rivelatore. Come per il già citato Unrecord, lo studio di sviluppo ha scelto di inquadrare l'azione da una body camera. Nei pochi secondi che dura, possiamo vedere il protagonista attraversare un impressionante e dettagliatissimo corridoio, ma senza fare davvero molto altro che guardarsi intorno e puntare la sua arma.

Graficamente sembra essere davvero impressionante, ma bisogna considerare che l'ambiente scelto è davvero piccolo (di fatto potrebbe nn esistere altro) e che i sistemi di gioco sono davvero limitatissimi. Inoltre non sappiamo su che PC sia stato fatto girare, quindi è difficile valutarne la fattibilità effettiva. Per quel che ne sappiamo potrebbe anche essere semplicemente un filmato registrato all'interno del motore.

Detto questo, Nihil Inane Studio ha svelato che tutti gli oggetti visibili sono stati modellati a mano e che, quindi, non è stata usata la fotogrammetria. Inoltre ha pubblicato un breve video sul suo account twitter, per mostrare il gioco all'interno dell'Unreal Engine 5, così da dimostrarne la concretezza.

Per adesso, purtroppo, non si sa molto altro se non che gli sviluppatori hanno base a Osaka, in Giappone. Staremo a vedere se e quando ci saranno ulteriori sviluppi.