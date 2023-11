Half-Life: l'aggiornamento del 25° anniversario ha rimosso un bug storico

Con l' aggiornamento per il 25° anniversario di Half-Life , Valve ha stupito davvero tutti. Ancora più stupore ha destato la rimozione di alcuni bug storici del gioco, che se ne stavano lì intoccati dal lancio dello stesso e che molti consideravano ormai parte dell'esperienza. Uno dei più famosi è quello dello scenziato trascinato via dal tentacolo con qualche attimo di ritardo nella mappa Blast Pit, una delle più iconiche dell'intero gioco. Bene, ora non esiste più, a meno che non si abbia accesso a una versione precedente del gioco.

Scenziati scivolosi

Potete vedere la scena dello scenziato con ancora il bug al minuto 5:36 del video seguente:

Qui di seguito, invece, potete vedere una clip della nuova versione, registrata da Vinícius Medeiros, in cui lo scenziato viene trascinato via correttamente:

Naturalmente si trattava di un problema secondario, a cui la maggior parte dei giocatori non dava alcuna importanza. Certo, quando veniva fatto notare diventata impossibile non farci caso. Ora però lo scenziato viene catturato correttamente dal tentacolo... che per lui non deve essere proprio una grossa soddisfazione, ma a noi interessa poco.

Quindi Half-Life ora è un gioco più pulito, per la gioia di chi aspettava una patch da 25 anni (non crediamo nessuno, ma non si può mai dire).

Del resto pare che Valve non sia mai stata indenne ai bug. Proprio in queste ore è emerso che il primo Left 4 Dead uscì in condizioni pessime.