Multiversus: torna lo Smash Bros. di Warner, ma sarà migliorato?

La storia di Multiversus è alquanto curiosa , specie se si considera che questo picchiaduro inizialmente sembrava essere in cima al mondo. La sua beta è stata un successo mostruoso, con una miriade di giocatori e addirittura qualche torneo competitivo molto seguito a gioco ancora in sviluppo; d'altronde si trattava del primo picchiaduro free to play con licenze così importanti alle spalle, e il suo sistema di combattimento -simile per accessibilità e stratificazione a quello della serie Smash Bros. di Nintendo- era quantomai adatto ad attirare nuovo pubblico, persino quello poco avvezzo al genere. Poi, però, il disastro: aggiornamenti poco frequenti e una generale mancanza di modalità e sviluppi interessanti hanno portato l'interesse a scemare e la community ad abbandonare il progetto in blocco. Inizialmente gli sviluppatori hanno provato a sparigliare un po' le carte per salvare la baracca, ma davanti a un calo così secco dell'interesse hanno infine capitolato, prendendo una decisione drastica: chiudere la beta e prendersi un po' di tempo per modificare sensibilmente la loro creatura, forse nella speranza di ricatturare il successo esplosivo della prima apparizione del gioco.

Fenditure del cuore

Le fenditure sono piacevoli missioni con obiettivi variabili. Il loro inserimento è apprezzabilissimo

Il primo grosso cambiamento? L'introduzione di un tutorial guidato nei panni di Shaggy e correlato a dei nuovi contenuti singleplayer chiamati Fenditure, che a tutti gli effetti rappresentano una vera e propria campagna giocabile per i nuovi arrivati. Le Fenditure sono missioni in coppia (con compagni guidati dall'IA) o in singolo, che presentano dei cambi di gameplay piuttosto interessanti e vedono il giocatore alle prese con versioni "boss" dei personaggi del roster o obiettivi speciali. È un inserimento apprezzabilissimo, di norma accompagnato da piacevoli filmati di presentazione e incentrato su racconti piuttosto semplici; inoltre, è possibile affrontare i suoi capitoli potenziati da gemme speciali appartenenti a varie fazioni (sono utilizzabili in combinazione solo se il proprio personaggio fa parte di quella fazione) che sembrano funzionare solo qui. Le gemme non sostituiscono i potenziamenti passivi che erano presenti nella beta comunque, quelli ci sono ancora e li si sblocca pian piano giocando, anche se molti dei loro vantaggi sono stati modificati.

Come già detto, è un bell'extra, che potrebbe coinvolgere più a lungo l'utenza casual e offre un interessante modo di ottenere risorse aggiuntive. C'è solo un piccolo problema... il sistema di monetizzazione è cambiato in questa versione completa di Multiversus, e l'ottenimento della valuta base per sbloccare i combattenti ci è parso più lento e strettamente collegato al livello del giocatore e al Battle Pass. Le fenditure offrono un modo facile per livellare e ottenere qualche premio, ma nel complesso pare più difficile sbloccare i personaggi e persino la rotazione di quelli disponibili del roster risulta limitata, con solo Shaggy disponibile sempre per tutti. La progressione generale, insomma, è stata rallentata e, considerando che è legata a doppio filo alle microtransazioni, non si tratta di una buona notizia. È possibile anche che sia una cosa voluta dagli sviluppatori per portare l'utenza a sbloccare in modo più calcolato il roster completo e a restare più a lungo, eppure c'è l'elevata possibilità che ottenga l'effetto opposto, portando molti ad annoiarsi più rapidamente. Vedremo.

Il Joker è sempre il cattivo più iconico a disposizione di Warner. Non poteva mancare

Per quanto riguarda i nuovi arrivati, invece, confermiamo la presenza dell'Agente Smith, del Joker e di Jason Voorhees, tutte new entry stuzzicanti, chiaramente scelte per far parte della fazione dei "cattivi" attorno a cui gira gran parte della campagna appena citata. Tra i personaggi extra c'è anche Banana Guard da Adventure Time, una scelta nettamente meno iconica... ma sinceramente la presenza di guerrieri goffi e divertenti ha senso in un gioco come questo, quindi non crediamo meriti particolari critiche al momento.