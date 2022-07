Intellivision Amico: marchio abbandonato, potrebbe essere la fine della console

Qualche giorno fa è emerso che il marchio Intellivision Amico è stato abbandonato, il che significa che la tormentata console potrebbe essere definitivamente morta, nonostante ancora non ci sia l'ufficialità.

L'informazione risale alla seconda metà di giugno, ma da allora non si è mosso niente, quindi immaginiamo che sia solo questione di tempo prima che venga annunciato l'abbandono del progetto, a meno di qualche colpo di scena.

Come spiegato nel tweet, il marchio è stato abbandonato per mancanza di utilizzo. Dopo averne registrato uno si ottiene il diritto di utilizzarlo a livello commerciale. Ma bisogna farlo entro un certo periodo di tempo, altrimenti bisogna compilare una dichiarazione d'uso o richiedere l'estensione del marchio per avere più tempo.

Come sottolineato, è improbabile che si tratti di una dimenticanza, perché lo studio di avvocati che si è occupato della registrazione è ben conosciuto e difficilmente incapperebbe in un errore del genere e il costo dell'estensione della registrazione è irrisorio.

L'unica conclusione è che la compagnia Intellivision abbia chiesto agli avvocati di non estendere il marchio, perché non ha più intenzione di utilizzarlo. Quindi la console è praticamente defunta.