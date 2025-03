Monster Hunter Wilds ottiene la patch del 10 marzo: aggiusta problemi alla progressione ma non le performance

Come potete vedere dall'elenco dei punti riportati nelle note ufficiali della patch, diversi problemi sono stati corretti per quanto riguarda blocchi che potevano impedire il prosieguo nel gioco, e si tratta dunque di elementi di enorme importanza per i giocatori.

Capcom ha pubblicato la nuova patch 1.000.05.00 del 10 marzo per Monster Hunter Wilds che corregge numerosi problemi, inclusi diversi blocchi alla progressione che impedivano di andare avanti nel gioco, ma a quanto pare non si occupa ancora di migliorare le performance.

Molti bug sono stati aggiustati

Tra le correzioni della patch 1.000.05.00 del 10 marzo troviamo l'aggiustamento di un problema che vedere i giocatori continuare a cadere attraverso la mappa nel Capitolo 2-1 "Toward Fervent Fields" e quello che poteva impedire la comparsa di un NPC durante il Capitolo 5-2 "A World Turned Upside Down".

Nello stesso Capitolo 5-2, durante la quest "The Root Cause", dovrebbe essere stato corretto il problema che poteva rendere il protagonista non controllabile quando si parlava ad alcuni NPC. Questi sono gli elementi che potevano impedire la progressione, mentre altri dovranno essere corretti con gli update successivi.

Tuttavia, la patch non si limita a questi, considerando che corregge anche una grande quantità di altri bug, come visibile nelle note, tra imperfezioni grafiche e problemi legati ad errori specifici che potevano risultare più o meno gravi.

In ogni caso, si prospetta ancora piuttosto lungo il lavoro di aggiustamento per Monster Hunter Wilds, considerando i diversi problemi tecnici rilevati finora. In ogni caso, questi non hanno certo impedito al gioco di ottenere subito un successo stellare, considerando cha ha fatto già registrare vendite stratosferiche già nei primi tre giorni. Potete conoscerlo meglio nella nostra recensione di Monster Hunter Wilds.