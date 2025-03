Dopo Silent Hill 2, Bloober Team ha un accordo con Netflix per un nuovo gioco

A quanto pare, il nuovo gioco in sviluppo è identificato al momento con il nome in codice "Project N", ma al di là di questo non ci sono informazioni, tranne il fatto che sarà distribuito attraverso la "piattaforma Netflix" .

La questione è ancora ampiamente misteriosa, ma sembra che Bloober Team abbia stretto un accordo di publishing con Netflix , per il quale quest'ultima compagnia pubblicherà un nuovo gioco del team responsabile del recente Silent Hill 2 , di cui non ci sono ancora dettagli.

Un nuovo horror disponibile su Netflix?

Considerando il curriculum del team in questione è altamente probabile che si tratti di un horror, visto che lo studio è ormai altamente specializzato in questo genere e ha lavorato soprattutto a titoli appartenenti a questa tipologia di giochi.



Sembra inoltre che Netflix sia destinata a rimanere in possesso dei diritti sul gioco, dunque la proprietà intellettuale dovrebbe rimanere al publisher in questione, con il titolo che verrà probabilmente inserito all'interno del piano di abbonamento, che da tempo comprende sia contenuti video che videogiochi.

Non è da escludere che si tratti di un titolo mobile, considerando che i videogiochi offerti attraverso Netflix sono solitamente per Android e iOS, dunque attendiamo eventuali informazioni al riguardo. Nel frattempo, abbiamo visto anche che Bloober Team e Konami stanno collaborando a un nuovo progetto dopo il successo del remake di Silent Hill 2, oltre ad aver annunciato Cronos: The New Dawn.