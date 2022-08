Star Wars Jedi Battle Scars e The Art of Star Wars Jedi Survivor: data di uscita per i due libri

Lucasfilm ha annunciato quest'oggi due nuovi libri dedicati all'universo di Star Wars Jedi, la serie di Respawn Entertainment ed Electronic Arts dedicata al padawan Cal Kestis. Parliamo di Star Wars Jedi Battle Scars, un romanzo, e The Art of Star Wars Jedi Survivor, un libro sul dietro le quinte del venturo capitolo della serie videoludica.

Star Wars Jedi: Battle Scars è "un nuovo romanzo di Del Rey scritto da Sam Maggs, vede Cal Kestis, sopravvissuto all'Ordine 66, guidare l'equipaggio della Mantis in un'avventura ambientata tra l'acclamato Star Wars Jedi: Fallen Order e l'attesissimo Star Wars Jedi: Survivor. Star Wars Jedi: Battle Scars sarà pubblicato il 7 marzo 2023."

The Art of Star Wars Jedi Survivor è "pubblicato da Dark Horse e racconterà lo sviluppo del gioco, raccogliendo concept art e commenti dei creatori in una copertina rigida sovradimensionata e a colori. Il tomo sul Dietro le quinte arriverà sugli scaffali il 2 maggio 2023."

Star Wars Jedi: Survivor

Disney e Lucasfilm sono quindi pronti a espandere la storia di Cal Kestis con una nuova avventura che si posiziona tra Fallen Order e Survivor. Considerando che tra i due giochi sono passati cinque anni, vi è sicuramente stato tutto il tempo per l'equipaggio della Mantis di vivere grandi avventure.

Vi ricordiamo anche che la possibile data d'uscita di Star Wars Jedi: Survivor è forse emersa dal database di PlayStation.