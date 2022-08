PlayStation Store: le Offerte del weekend del 19 agosto 2022 includono tanti AAA

Sony Interactive Entertainment ha reso disponibili le nuove Offerte del weekend del PlayStation Store, questo 19 agosto 2022, attivando una serie di sconti e promozioni su vari giochi AAA.

Potete trovare le offerte del weekend a questo indirizzo. Il PlayStation Store offre ora vari sconti su giochi come Ghostwire Tokyo a 34.99€, ma anche Star Wars Jedi Fallen Order a 9.99€ e It Take Two a 19.99€.

Gli appassionati potrebbero voler tornare ancora una volta a Skyrim: su PlayStation Store sono disponibili con le offerte del weekend del 19 agosto 2022 sia la Special Edition che l'Anniversary Upgrade a 15.99€ l'una. Non mancano poi sconti per DOOM Eternal a 15.99€ e Deathloop a 27.99€. Si continua con Quake a 3.99€, Rage 2 a 9.99€ e tanti sconti sulla serie di Dishonored.

DOOM Eternal

Rimanendo in casa Arkane, potete trovare Prey a 7.49€ e una Arkane collection per la saga di Dishonored e Prey a soli 26.99€. In offerta ci sono poi i capitoli della più recente serie di Wolfenstein così come vari vecchi DOOM.

Diteci, avete qualcosa in Lista dei desideri da acquistare, oppure vi farete semplicemente attirare dagli sconti migliori disponibili in questo momento sul PlayStation Store?