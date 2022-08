Honkai: Star Rail sarà all'Opening Night Live della Gamescom 2022

Mancano ormai pochi giorni all'Opening Night Live della Gamescom 2022 e Geoff Keighley sta stuzzicando i giocatori anticipando alcuni dei giochi che vedremo durante la serata d'apertura della kermesse di Colonia. Tra questi ci sarà anche Honkai: Star Rail, il nuovo GDR a turni di Hoyoverse, la software house di Genshin Impact.

Come svelato su Twitter da Keighley, durante lo show avremo modo di rivedere in azione il gioco e i suoi personaggi. Insomma possiamo aspettarci sicuramente un nuovo trailer e chissà magari anche l'annuncio della data di uscita ufficiale, dato che lavori sul gioco sembrerebbero ormai in una fase piuttosto avanzata.

Vi ricordiamo che l'appuntamento con l'Opening Night Live della Gamescom 2022 è fissato alle 20:00 italiane del 23 agosto 2022. Alla manifestazione sarà presente anche Genshin Impact, che a breve si aggiornerà alla versione 3.0.

Honkai: Star Rail è attualmente in sviluppo per PC, iOS e Android. A luglio si è conclusa la seconda fase di beta testing, che ha dato modo ai giocatori di provare il sistema di combattimento e sviluppo dei personaggi. Se volete saperne di più ecco il nostro speciale con tutto quello che c'è da sapere su Honkai: Star Rail.