Fortnite: easter egg dedicato al Signore degli Anelli scovato, collaborazione in arrivo?

Secondo i giocatori di Fortnite, all'interno del battle royale è presente un easter egg dedicato al Signore degli Anelli: è forse un indicazione del fatto che la prossima collaborazione sarà dedicata proprio alla serie di Tolkien?

Come potete vedere nel tweet poco sotto, il riferimento in questione è un castello di sabbia con muraglia abbattuta. Secondo i giocatori, dovrebbe essere una riproduzione (semplificata) del Fosso di Helm, noto luogo della saga de Il Signore degli Anelli.

Considerando che la serie di Amazon "Il Signore degli Anelli Gli Anelli del Potere" è in arrivo, non pare impossibile che sia stata organizzata una collaborazione con Fortnite per pubblicizzare lo show. Epic Games non è nuova a queste partnership.

Ovviamente esiste sempre la possibilità che il riferimento non sia affatto al Signore degli Anelli o che, in caso, Epic Games abbia semplicemente creato un piccolo riferimento alla saga di Tolkien per puro divertimento. Al momento non abbiamo informazioni ufficiali sulla questione.

Questa costruzione è portata avanti da Rock Kid su una spiaggia di Fortnite. L'easter egg è in costruzione da un po' di tempo, ma solo con l'ultimo aggiornamento e l'abbattimento della muraglia i giocatori hanno fatto il collegamento con Il Signore degli Anelli.

Non ci resta altro da fare se non attendere nuove informazioni in merito. Nel frattempo, vi lasciamo alle novità di uno degli eventi più attesi dell'anno: Fortnite x Dragon Ball.