Saints Row: i requisiti di sistema per PC completi, dai minimi a quelli per 4K e 60 fps

Con la data di uscita ormai imminente, Volition ha svelato i requisiti di sistema al gran completo di Saints Row, da quelli minimi per giocare in 1080p e 30 fps senza grandi pretese a quelli necessari per raggiungere i 4K e 60 fps.

Minimi, 1080p - 30fps

Sistema Operativo: Windows 10 64bit

DirectX 11

CPU: Intel Core i3-3240 o AMD Ryzen 3 1200

RAM: 8 GB

GPU: GTX 970 o RX 480

Spazio d'archiviazione: 50 GB

Vram: 4 GB

Raccomandati, 1080p - 60fps

Sistema Operativo: Windows 10 64bit

DirectX 12

CPU: Intel Core i7-6700k o Ryzen 5 1500x

RAM: 12 GB

GPU: GTX 1070 o RX 5700

Spazio d'archiviazione: 50 GB

Vram: 8 GB

Alto, 1440p - 60fps

Sistema Operativo: Windows 10 64bit

DirectX 12

CPU: Intel Core i7-10700k o Ryzen 5 5600x

RAM: 16 GB

GPU: RTX 2080 o RX 6700XT

Spazio d'archiviazione: 50 GB

Vram: 8 GB

Ultra, 4K - 60 fps

Sistema Operativo: Windows 10 64bit

DirectX 12

CPU: Intel Core i5 12600 o Ryzen 7 5800x

RAM: 16 GB

GPU: RTX 3080Ti o RX 6800XT

Spazio d'archiviazione: 50 GB

Vram: 8 GB

Saints Row

Vi ricordiamo che Saints Row sarà disponibile dal 23 agosto, anche per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e Google Stadia. Ieri Embracer Group ha svelato che i preorder del gioco hanno superato le stime dell'azienda.