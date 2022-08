Saints Row: preorder già oltre le aspettative secondo le stime di Embracer, sarà un successo?

Embracer Group ha tanti giochi in sviluppo e in uscita e uno di questi è Saints Row, che sarà presto disponibile. Secondo l'editore, il gioco potrebbe essere un successo al lancio, visto che il numero dei preorder è già leggermente oltre il previsto, per le stime attuali.

Come potete vedere poco sotto, Embracer spiega che il rendimento dei preorder è nelle aspettative e aggiunge più precisamente che è anche leggermente oltre il numero inizialmente calcolato. Pare infatti che abbiano già raggiunto il 118% degli ordini che la compagnia aveva fissato come obiettivo per Saints Row. Ovviamente questo non ci dice il numero esatto, ma possiamo affermare che Embracer è soddisfatta delle prestazioni pre-pubblicazione del gioco.

Embracer afferma anche che la modalità di prova Boss Factory è stata pubblicata con successo e che il responso della critica è positivo per quanto riguarda i più recenti provati.

In parole povere, Embracer Group ritiene che Saints Row sia in un'ottima condizione. Il gioco viene anche definito "il più grande e ambizioso Saints Row".

Ora non ci resta altro da fare se non attendere il lancio, per potervi dire cosa ne pensiamo della versione completa di Saints Row. La data di uscita è il 23 agosto 2022, per PC, PlayStation, Xbox e Stadia.