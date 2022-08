Ubisoft: chiusura dei server di molti giochi rinviata, ecco la nuova data

Con un aggiornamento pubblicato sul proprio sito ufficiale, oggi Ubisoft ha annunciato che la chiusura dei server e dei servizi online di molti giochi del suo catalogo, prevista per domani, 1 settembre, è stata rinviata al 1 ottobre. Nel caso di Anno 2070 invece è stata annullata, con i giocatori che potranno continuare a giocare in multiplayer anche in futuro.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, a luglio Ubisoft aveva annunciato lo spegnimento dei server di molti dei suoi giochi, tra cui diversi capitoli di Assassin's Creed. Il publisher francese aveva giustificato questa decisione affermando: "La chiusura dei servizi online per alcuni giochi meno recenti ci consente di concentrare le nostre risorse sulla fornitura di esperienze straordinarie per i giocatori che stanno giocando a titoli più recenti o più popolari."

Pochi minuti fa Ubisoft ha annunciato di aver rinviato la cessazione dei servizi online ri-programmandola per il 1 ottobre. I DLC dei giochi per PC coinvolti, tra cui Assassin's Creed Brotherhood, Assassin's Creed III (2012 release), Far Cry 3 e Splinter Cell Blacklist, continueranno ad essere disponibili per il download entro tale data. Non ci sarà nessun impatto invece per i DLC legati al singleplayer dei titoli per console.

Ubisoft inoltre ha annunciato che una taskforce ha in programma di pubblicare un aggiornamento gratuito di Anno 2070, che offrirà un upgrade e rimpiazzerà i vecchi servizi online, permettendo dunque agli utenti di continuare a giocare online anche in futuro. Qui trovate maggiori dettagli in merito.

A questo indirizzo trovate l'elenco completo aggiornato con tutti i dettagli sui giochi Ubisoft di cui cesseranno i servizi online a partire dal 1 ottobre.