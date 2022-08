Call Of Duty: Modern Warfare 2: annunciate le date della beta, si giocherà prima su PlayStation

Activision ha finalmente annunciato le date della beta multiplayer di Call Of Duty: Modern Warfare 2, che come tradizione vuole sarà giocabile prima su console PlayStation, quindi su PC e Xbox. La beta inizierà il 16 settembre 2022 e avrà un periodo di accesso anticipato per i giocatori che lo avranno prenotato. Quindi, dal 18 al 20 settembre sarà giocabile su console PlayStation.

I giocatori PC e Xbox entreranno in gioco a partire dal secondo segmento, che partirà il 22 settembre 2022 per chi ha prenotato, quindi dal 24 al 26 settembre per tutti gli altri. Comunque sia, ecco il calendario completo:

Calendario della beta multiplayer di Call Of Duty: Modern Warfare 2

I giocatori PlayStation avranno un trattamento di favore per via di accordi pregressi tra Sony e Activision. Probabilmente le cose in futuro cambieranno, visto che Microsoft vuole acquisire Activision, ma per il periodo di validità del contratto, la situazione sarà questa.

La beta multiplayer di Call Of Duty: Modern Warfare 2 includerà una nuova mappa, chiamata Marina Grand Prix, pensata per scontri 6v6. Sarà ambientata in un circuito automobilistico e potete vederne un teaser nel tweet sottostante.

Per il resto vi ricordiamo che Call Of Duty: Modern Warfare 2 sarà disponibile a partire dal 28 ottobre 2022 per tutte le piattaforme.