NieR: Automata The End of YoRHa Edition: il trailer della versione Switch è emozionante

Tramite il TGS 2022 abbiamo modo di vedere un nuovo trailer di NieR: Automata The End of YoRHa Edition, ovvero la versione Switch del gioco di Square Enix e PlatinumGames. Il filmato ci fa emozionare con la propria musica e alcune sequenze narrative.

Oltre al vero e proprio trailer di NieR: Automata The End of YoRHa Edition, Square Enix ha anche condiviso un video nel quale mostra il gameplay del gioco. L'avventura propone fasi da shoot 'em up, esplorazione in 3D con combattimenti "classici" e fasi in 2D nelle quali si deve completare alcune sezioni platform e di combattimento. La varietà è per certo uno dei punti di forza di Nier Automata.

Il video è intervallato dagli interventi degli sviluppatori, in lingua giapponese. Per vedere il gameplay di NieR: Automata The End of YoRHa Edition vi conviene saltare avanti e indietro nelle sezioni più interessanti.

Il video è utile anche perché permette di farsi un'idea di come gira NieR: Automata The End of YoRHa Edition. La versione Switch è limitata a 30 FPS e non è particolarmente positivo visto che parliamo di un gioco d'azione che può diventare parecchio frenetico. Non ci sono però alternative se si è interessati a giocare a Nier su Nintendo Switch.

Diteci, dovete ancora recuperare questo gioco? Ho siete anche voi stati vittima della donna che seduceva gli uomini e gli faceva comprare NieR: Automata per poi ignorarli?