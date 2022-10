Bayonetta 3: preordine Amazon in sconto grazie alle Offerte Esclusive Prime

Sono finalmente iniziate le Offerte Esclusive Prime che permettono agli abbonati Amazon Prime di sfruttare una serie di promozioni per i giorni 11 e 12 ottobre 2022. Vi proponiamo quindi uno sconto per il preordine Amazon di Bayonetta 3, esclusiva Nintendo Switch. Lo sconto è di 10€. Il prezzo consigliato per Bayonetta 3 è 59.99€. Ricordiamo che il preordine è a prezzo minimo garantito, ovvero se vi saranno ulteriori sconti saranno applicati all'ordine in modo automatico senza eseguire alcuna operazione aggiuntive. Il gioco sarà pubblicato il 28 ottobre 2022.

Bayonetta 3 ci permetterà di continuare le vicende della strega omonima che combatte le orde angeliche con le propria armi corpo a corpo e da fuoco. Il gioco è atteso da tempo e l'uscita è oramai prossima.

Bayonetta in Bayonetta 3

