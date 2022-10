Marvel’s Midnight Suns: trailer presenta l'eroina Nico, uno dei personaggi giocabili

Lo sviluppatore Firaxis e l'editore 2K hanno pubblicato un nuovo trailer per Marvel's Midnight Suns, questa volta incentrato su Nico. Il trailer ci offre un breve sguardo alle abilità di Nico che potremo sfruttare nel venturo gioco strategico.

Come oramai siamo abituati a vedere, questo trailer di presentazione dell'eroe di Marvel's Midnight Suns è probabilmente un preludio ad altri trailer su Nico che verranno pubblicati in seguito, come ad esempio un video che spiega la storia del personaggio e un altro trailer che ci mostra come si può utilizzare il personaggio in termini di gameplay.

Il precedente trailer di Marvel's Midnight Suns si è concentrato su Blade e sulle sue abilità basate sul sanguinamento. Il personaggio sarà un attaccante da prima linea: Blade è specializzato in attacchi a catena e nell'applicazione del danno Sanguinamento, che fa sì che i nemici subiscano danni a ogni turno.

Per vedere cosa sarà in grado di fare Nico, dovremo attendere i prossimi trailer di Marvel's Midnight Suns.