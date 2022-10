Watch Dogs Legion: video della mod 8K e ray tracing dell'italiano AD Massicuro

AD Massicuro, modder italiano, ci presenta oggi la sua nuova creazione: una mod 8K e ray tracing per Watch Dogs Legion. Potete vedere un video dedicato qui sopra.

AD Massicuro ci spiega che, oltre a migliorare i riflessi, l'illuminazione globale e la definizione degli effetti, la mod propone migliorie innovative che ricordano "molto alcune delle nuove tecnologie presenti in Nvidia Remix". AD Massicuro ha usato anche una mod dell'illuminazione denominata RTDI: "RT Direct Illumination".

Il risultato finale con Watch Dogs Legion è l'ottenimento di luci ed ombre dinamiche in tempo reale in base alle varie fonti luminose presenti nella scena "sia on-screen che off-screen". Massicuro lo descrive come "un enorme passo avanti per la categoria degli effetti in Ray Tracing via post-processing, considerando che si può applicare anche a giochi in DirectX 11, 12 e API Vulkan."

Con questa mod, Watch Dogs Legion è proposto a 8K e 60 FPS. La scheda grafica utilizzata per riprodurre il gioco è una RTX 3090 Ti (attualmente in fortissimo sconto, tra l'altro). Diteci, cosa ne pensate di quanto realizzato dal modder italiano?