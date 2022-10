PS5: spedizioni aumentate del 400% negli USA, bene anche Xbox, male Nintendo

Stando ai dati condivisi da David Gibson, analista senior di MST Financial, le spedizioni di PS5 negli Stati Uniti sono aumentate in modo considerevole negli ultimi mesi, addirittura registrando un +400% su base annuale a settembre 2022. Seppur in maniera minore sono aumentate anche le spedizioni delle console Xbox, mentre sono calate quelle di Nintendo Switch.

I grafici riportati qui sotto sono relativi alle spedizioni via mare. Come possiamo vedere a partire da luglio la distribuzione delle console Sony è aumentata drasticamente, il che significa ovviamente anche una maggiore facilità per i consumatori nel riuscire ad acquistare PS5 nei negozi.

Per quanto riguarda le console Xbox, stando le stime di Gibson le spedizioni sono aumentate considerevolmente a partire da agosto, registrando a settembre un +89% su base annuale.

Nintendo invece ha ridotto gli approvvigionamenti di Switch negli USA a partire da giugno, registrando un -59% su base annuale. Gibson tuttavia fa notare che la compagnia di Kyoto ha aumentato la produzione della sua console e sta preferendo le spedizioni aeree, dunque questi dati non offrono di certo un quadro completo.

Dopo due anni di rallentamenti nella produzione delle console di attuale generazione a causa della crisi dei semiconduttori e la carenza di altri materiali, a quanto negli ultimi mesi la situazione sta migliorando.

Questo trend positivo è stato confermato anche da Christopher Dring di GamesIndustry.biz che ha affermato che la disponibilità di PS5 nei negozi a settembre è stata "sorprendentemente buona" a livello mondiale.