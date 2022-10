Capcom dà il via al 35° anniversario di Mega Man svelandone il logo

Logo del 35° anniversario di Mega Man

Capcom ha dato il via alle celebrazioni del 35° anniversario di Mega Man svelandone il logo. Potete vedere qui sopra l'immagine ufficiale dedicata al personaggio. Ricordiamo che in Giappone Mega Man è noto come Rockman.

La data ufficiale dell'anniversario è il 17 dicembre 2022. In preparazione a tale momento, Capcom ha però già svelato il logo e alcune collaborazioni, compresa una con il brand di vestiti AVIREX. La collaborazione è legata a una maglietta e sarà in vendita in Giappone per 6.490 Yen (circa 45€).

La maglietta ha il logo di AVIREX personalizzato a tema Mega Man / Rockman, con il personaggio che spara e altri elementi. Potete vederla voi stessi qui sotto, nell'immagine ufficiale condivisa da Capcom.

La maglietta di AVIREX e Mega Man

In chiusura, la compagnia ha anche creato un'immagine che mette a confronto i loghi dei vari anniversari di Mega Man, a partire dal decimo, passando per il quindicesimo, ventesimo, venticinquesimo e trentesimo.

Potete vedere tutti i loghi suddetti nell'immagine qui sotto.

Loghi degli anniversari di Mega Man a confronto

Diteci, che tipo di celebrazioni vorreste per Mega Man quest'anno?