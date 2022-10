PS5: la disponibilità nei negozi era "sorprendentemente buona" a livello mondiale a settembre 2022

Christopher Dring, capo di Gamesindustry.biz, ha affermato che - secondo una sua fonte - la disponibilità di PS5 nei negozi durante il mese di settembre 2022 era "sorprendentemente buona", a livello mondiale.

Precisamente, Dring ha scritto tramite Twitter le seguenti parole: "Secondo le mie fonti per la vendita al dettaglio, la disponibilità di PS5 a livello mondiale durante settembre era 'sorprendentemente buona'. Una fonte mi ha detto che è stata la migliore da oltre un anno. Non vedo l'ora di vedere tali dati".

Rispondendo a un utente, Dring ha aggiunto che è d'accordo con il fatto che l'ultimo trimestre del 2022 potrebbe essere da record per PS5, soprattutto per dare sostegno all'uscita di God of War Ragnarok, gioco di punta del periodo autunnale di PlayStation.

Ovviamente, parliamo di dati a livello mondiale: è chiaro che ogni regione del mondo e ogni Stato vive la propria situazione e deve fare fronte a disponibilità differenti. In Italia, ancora adesso, non è facile trovare una console direttamente nei negozi e si deve perlopiù andare a caccia di bundle di PS5, magari pure a prezzo maggiorato.

Il fatto che in media la situazione stia migliorando, però, è positivo e sembra una promessa di tempi migliori per il mercato videoludico italiano. Diteci, voi avete già comprato una PS5? Oppure siete ancora in cerca?

Una PS5 potrebbe però non essere obbligatoria per ancora un po' di tempo, visto che PlayStation "non vuole dimenticare PS4", altri cross-gen in arrivo?