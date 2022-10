Pokémon: la più grande collezione al mondo finisce all'asta, fino a €340.000 di incassi stimati

La più grande collezione a tema Pokémon al mondo andrà all'asta il 18 ottobre, con un prezzo finale previsto di 300.000 sterline, ovvero circa 342.000 euro.

La collezione appartiene a una donna, che vuole rimanere anonima, di Herfordshire, in Inghilterra, che in venticinque anni ha accumulato oltre 20.000 prodotti Pokémon, tra videogiochi, carte, manga, film, poster, giocattoli, action figure, libri e persino oggetti da collezione più particolari, come della carta igienica a tema Pokémon, provenienti da USA, Regno Unito, Giappone e Francia. Questa imponente raccolta è stata premiata dal comitato dei Guinness World Records come la più grande collezione a tema Pokémon del mondo.

La donna afferma di aver deciso di vendere la collezione in un unico blocco per "motivi economici", ma conserverà alcuni oggetti a cui è particolarmente affezionata. Una casa d'aste locale ritiene che potrebbe incassare fino a 300.000 sterline, ma si tratta solo di una stima, quindi la cifra effettiva potrebbe essere sensibilmente più alta o più bassa.

