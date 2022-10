Marvel's Midnight Suns: un trailer presenta le abilità di Blade

Firaxis e 2K hanno pubblicato un nuovo trailer di Marvel's Midnight Suns con protagonista Blade, uno dei tanti eroi Marvel che potremo controllare nello strategico a base di carte per PC e console.

Blade, alias di Eric Brooks, è un dhampir, ovvero un ibrido metà umano e metà vampiro, di conseguenza ha la forza e i sensi di un vampiro, ma è in grado di vivere alla luce del sole come un umano. Ha ottenuto i suoi poteri alla nascita: la madre di Blade venne uccisa dal morso di un vampiro mentre lo metteva al mondo. Una tragedia che lo ha segnato profondamente fino al punto che si è posto l'obiettivo di eliminare ogni non morto.

Blade grazie ai suoi poteri ha padroneggiato praticamente ogni arte marziale e arma conosciuta, ma la sua preferita è senza dubbio la katana, con cui lo vediamo esibirsi anche nel trailer di cui è protagonista.

Vi ricordiamo che Marvel's Midnight Suns sarà disponibile a partire dal 2 dicembre per PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One e PC. Il gioco è in sviluppo anche per Nintendo Switch, ma quest'ultima versione non ha ancora una data di uscita.

Blade è solo uno dei tanti eroi Marvel che potremo utilizzare nel gioco. Nei giorni scorsi abbiamo visto anche i trailer dedicati a Magik, Hunter, Scarlet Witch, Wolverine e Iron Man.