Overwatch 2 disponibile da oggi, ecco l'orario di apertura dei server e preload

Overwatch 2 debutta oggi su PC e console, segnando l'inizio di un nuovo capitolo per lo sparatutto multiplayer di Blizzard. Di seguito abbiamo riportato i dettagli sull'orario di apertura dei server e per l'inizio del preload.

I server di Overwatch 2 apriranno i battenti in Italia a partire dalle 21:00 di oggi, martedì 4 ottobre 2022. Precisiamo che il sito ufficiale afferma che i server saranno online "più o meno" a quell'ora, il che significa che potrebbero verificarsi dei ritardi.

Per quanto riguarda i preload, i giocatori PC che hanno acquistato il Pacchetto Osservatorio di Overwatch 2 o sono in possesso di Overwatch 1 possono scaricare il gioco già da ora, mentre quelli PlayStation, Xbox e Switch potranno iniziare a farlo dalle 18:00 di oggi, martedì 4 ottobre. Tutti i nuovi giocatori invece potranno a scaricare il gioco all'apertura dei server, che ripetiamo è fissata per le 21:00.

Overwatch 2

Il peso del download di Overewatch 2 è di circa 50 GB per la versione PC e di 30 GB per le versioni console.

Overwatch 2 è il nuovo episodio dello sparatutto multiplayer di Blizzard. Si tratta di una revisione completa dell'originale, che modificherà le meccaniche di gameplay, introdurrà nuove modalità e mappe. Anche il modello economico è differente, dato che si è passata a una formula free-to-play contro premium. Per i nuovi contenuti, Blizzard ha scelto il sistema delle stagioni, di cui la prima disponibile al lancio.