Marvel's Midnight Suns: approfondito video ci racconta Iron Man, ne conoscete le vere origini?

Gli sviluppatori di Marvel's Midnight Suns hanno pubblicato un nuovo video dedicato a uno degli eroi del gioco: Iron Man. Il filmato ci presenta in modo approfondito il personaggio, raccontandoci la sua storia a partire dal momento della sua nascita nel 1963.

Iron Man è stato creato da Stan Lee e Jack Kirby per l'albo a fumetti Tales of Suspense. L'eroe è stato creato come un industriale playboy che vende armi: inizialmente Iron Man era stato pensato per essere odiato dai lettori, in quanto si approfittava della Guerra Fredda per arricchirsi. Nel corso del tempo, però, Iron Man si ravvede e diventa uno dei preferiti dei fan. Il video afferma anche che, indipendentemente dal periodo, alcuni dettagli delle origini di Iron Man sono sempre rimasti gli stessi.

Il filmato è completamente dedicato al personaggio e non mostra alcun nuovo dettaglio riguardo a Marvel's Midnight Suns o alle capacità in-game di Iron Man. Si tratta di un video pensato per gli appassionati dei fumetti o per coloro che, desiderosi di giocare al videogame di Firaxis, vogliono fare mente locale sull'identità dei vari personaggi.

Se volete vedere un po' di gameplay per Iron Man, potete fare riferimento al video che trovate a questo indirizzo.

Ricordiamo che Marvel's Midnight Suns sarà disponibile a partire dal 7 ottobre 2022 su PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One e PC. La versione Nintendo Switch arriverà più avanti. Potete trovare i dettagli del preorder del gioco a questo indirizzo.