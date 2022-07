Marvel's Spider-Man scalata subito la top 10 globale di Steam, all'apertura delle prenotazioni

Marvel's Spider-Man sta già facendo dei buoni numeri su PC, anche se non è ancora possibile quantificarli. All'apertura delle prenotazioni, ha infatti scalato la top 10 globale dei titoli più venduti su Steam, andandosi a posizionare subito sotto a Stray, gioco che sta ottenendo un grandissimo successo, e contendendosi la posizione con Steam Deck.

Riuscirà il supereroe di Marvel a fare meglio di Kratos, ossia a battere il record del miglior lancio di un gioco PlayStation sulla piattaforma? Difficile dirlo, visto che manca ancora un po' alla data d'uscita, che cade il 12 agosto 2022. Comunque sia, se il buon giorno si vede dal mattino...

Considerate che chi pre-acquista il gioco riceverà i seguenti bonus:

Costume Iron Spider

Costume Velocity

Costume Spider-Punk

Gadget Spider-Drone

5 punti abilità

Leggiamo le caratteristiche della versione PC:

Grafica ottimizzata per PC

Questa versione introduce una serie di impostazioni della qualità grafica per adattare il gioco a un'ampia varietà di dispositivi. Supporta inoltre la frequenza di aggiornamento dei fotogrammi sbloccata e altre tecnologie, tra cui DLSS NVIDIA (incremento delle prestazioni) e DLAA NVIDIA (miglioramento dell'immagine).

Riflessi in ray-tracing e ombre migliorate

La città prende vita con un sistema di ombre ottimizzato e sbalorditive modalità per i riflessi in ray-tracing, con numerose impostazioni tra cui scegliere.

Supporto ai monitor ultrawide

Ammira la New York Marvel con un taglio cinematografico grazie al supporto di numerosi formati dello schermo, incluse risoluzioni 16:9, 16:10, 21:9, 32:9 e 48:9.

Comandi e personalizzazione

Immergiti ai comandi di Spider-Man con il feedback aptico e gli effetti grilletto dinamici garantiti dal controller DualSense PlayStation collegato via USB. Include il supporto completo a mouse e tastiera, con numerose impostazioni di personalizzazione.