Gotham Knights: un nuovo gameplay di Batgirl sarà al San Diego Comic Con per un teaser degli autori

Warner Bros. Games Montréal ha suggerito che sarà possibile vedere in azione Batgirl di Gotham Knight durante il San Diego Comic Con. L'evento inizia oggi, 21 luglio 2022, e termina domenica 24 luglio.

L'annuncio è stato dato tramite Twitter. La doppiatrice America Young ha condiviso un tweet riguardo a Batgirl e al San Diego Comic Con; a questo ha risposto l'account ufficiale di Gotham Knights, scrivendo "È il turno di Batgirl".

Il team di sviluppo sta pubblicando video di gameplay dedicati agli eroi di Gotham Knights da tempo, in preparazione all'uscita del gioco fissata per il 25 ottobre 2022. Uno dei trailer più recenti ci ha permesso di vedere in azione Robin, un eroe versatile che è in grado di usare vari gadget.

Gotham Knights sarà pubblicato su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Inizialmente il gioco sarebbe dovuto arrivare anche su PS4 e Xbox One, ma il team di sviluppo ha infine deciso di cancellare le versioni old-gen, per poter realizzare un gioco di qualità senza limitazioni.

Diteci, cosa ne pensate di Gotham Knights? Questa nuova avventura DC vi intriga, oppure sentite il bisogno di vedere in azione anche Batgirl prima di prendere una decisione.

Parlando proprio di Batgirl, il pubblico aveva criticato il modo in cui l'eroina era stata presentata: il team di sviluppo ha risposto e ha dato spiegazioni sulla disabilità della donna.