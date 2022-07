Red Bull Indie Forge: Mario + Rabbids: Sparks of Hope è il protagonista di oggi

La puntata del Red Bull Indie Forge di oggi sarà diversa dalle altre. Non si parlerà di piccoli studi e giochi indipendenti, ma esattamente il contrario. Cristina Nava e Alessandro Mazzega di Ubisoft Milan ci spiegheranno come si lavora in un grande studio come quello che è al lavoro sull'attesissimo Mario + Rabbids: Sparks of Hope. Marco Mottura indagherà sulle differenze che ci sono tra uno studio indipendente e uno che fa parte di una multinazionale come Ubisoft, dei vantaggi di una formula e quelli dell'altra.

Nel giro di pochi anni, infatti, Ubisoft Milan è passato dall'essere uno studio satellite di Ubisoft, uno di quelli che aiuta gli altri a creare i loro giochi, al rappresentare una delle firme di punta non solo del panorama italiano, ma anche del catalogo dell'editore francese. Come è avvenuta questa trasformazione? Quali sfide hanno dovuto affrontare i membri dello studio?

La diretta di oggi, quindi, sarà utile per scoprire qualche altro retroscena sulla creazione di Mario + Rabbids: Sparks of Hope, ma non solo. L'appuntamento è quindi fissato per oggi alle 16.00 sul canale Twitch di Red Bull Italia e sulle nostre pagine, non mancate!