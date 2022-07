NieR: Automata ecco la nuova statua di 2B, aperti i preordini della statua di Terra dal prezzo folle

Square Enix ha annunciato una nuova statua dedicata a 2B, il personaggio più famoso di NieR: Automata. Contestualmente ha aperto i preordini della statua di Terra da Final Fantasy VI negli Stati Uniti, che ha un prezzo completamente folle, almeno per le persone medie. Ma andiamo con ordine.

La statua di 2B

La statua di 2B è prenotabile soltanto in Giappone, per il momento, al prezzo di 121.000 yen (circa 875 dollari). Sarà disponibile il 31 dicembre 2022 (probabilmente una data segnaposto, ma non si può mai dire) ed è stata scolpita in una scala 1:4. Quindi è alta 52 centimetri. Inoltre dispone di una testa alternativa, senza visore. Per il colore del vestito è stato scelto il bianco, come visto in SoulCalibur.

Della statua di Terra avevamo già riportato, all'epoca dell'apertura delle prenotazioni in Giappone. Allora riportammo che il prezzo era di 1.485.000 yen, ossia 10.730 dollari al cambio attuale. Purtroppo con l'apertura delle prenotazioni in USA è arrivata una brutta sorpresa: per averla bisogna spendere 13.800 dollari, ossia circa 3.000 dollari in più del prezzo originale.

Considerando le dimensioni in scala 1/6 e il fatto che ne saranno prodotti soltanto 600 esemplari, diventa chiaro che è un oggetto dedicato esclusivamente al collezionismo, quindi a un mercato particolare. Comunque sia, se vi avanzano tutti quei soldi, potete farci un pensierino.