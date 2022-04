Final Fantasy VI: la statua di Terra della collana Masterline è bellissima ma molto costosa

Square Enix ha mostrato la statua di Terra, la protagonista di Final Fantasy VI, della linea Masterline, annunciata qualche giorno fa, che è bellissima ma molto costosa. L'oggetto, dedicato ovviamente ai collezionisti, sarà prenotabile a partire da domani. Intanto possiamo vederlo in video:

Più precisamente, le prenotazioni saranno aperte domani 25 aprile in Giappone in questi orari: 4:00 am CEST, 3:00 am BST, 10:00 pm EDT e 7:00 PM PDT. In totale ci saranno soltanto seicento unità acquistabili. Square Enix non ha chiarito se anche le prenotazioni negli altri territori saranno aperte nello stesso momento.

Come dicevamo, prima di acquistare, è giusto conoscere il prezzo, non proprio accessibile: 1.485.000 yen, ossia 10.694,77 euro al cambio attuale. Sì, costa così tanto. La statua comunque è davvero massiccia, ricreata in scala 1/6 da Prime1Studio, compagnia conosciuta per i suoi lavori di altissima qualità. Dobbiamo sempre a loro la statua di NieR: Automata da più di 3.000 euro.

Le spedizioni della statua di Terra inizieranno il 28 luglio 2023, quindi ci vuole ancora molto tempo prima di averla.