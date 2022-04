Different Strokes è una galleria d'arte collaborativa online completamente gratuita

Different Strokes è un gioco online completamente gratuito che invita gli utenti a collaborare alla realizzazione dei disegni di una galleria d'arte virtuale, oppure a fare da semplici fruitori del lavoro altrui.

Sviluppato per il Ludum Dare 50, Different Strokes è un gioco in prima persona in cui si accede a una galleria d'arte potenzialmente infinita, piena di opere degli utenti. I quadri hanno diversi livelli d'interazione: quelli completi possono essere votati, con la speranza di finire tra i più apprezzati nella hall principale, oppure si può partecipare alla realizzazione di un quadro partendo da una tela bianca, o ancora da una con già sopra il disegno di un altro utente.

Da notare che su ogni tela possono intervenire massimo due persone, che hanno la libertà di disegnare ciò che vogliono, tanto che gli sviluppatori stessi hanno scherzato sul fatto che presto la galleria sarà piena di disegni osceni. Ma il bello di Different Strokes è proprio questo: volendo anche i disegni osceni possono essere trasformati in altro con un po' di creatività.

Different Strokes è giocabile da browser o è possibile scaricarlo. Il punto di partenza è sempre la pagina del gioco su itch.io.