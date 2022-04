Twitch, ecco chi è lo streamer più grande

Chi è lo streamer più grande e seguito su Twitch? Quello che riesce a fare i numeri migliori? La risposta non sorprenderà chi conosce la scena degli streamer che parlano spagnolo: Auronplay. Quindi non Ninja o xQc? Cerchiamo di capire.

Ninja rimane lo streamer Twitch con il maggior numero di seguaci: 17 milioni, ma il dato in sé significa poco, a meno che non lo si rapporti alla crescita mensile degli stessi. Blevin ha raggiunto il suo picco massimo di popolarità nel 2018, per poi rallentare, complice anche la sortita fallimentare su Mixer, il servizio di video streaming di Microsoft ormai chiuso da tempo.

xQc, invece, viene considerato lo streamer più popolare per il numero di ore di visualizzazione delle sue trasmissioni. Anche in questo caso però, il dato va letto in prospettiva, perché xQc è anche uno degli streamer più attivi. Quindi stiamo parlando sicuramente dello streamer in lingua inglese più seguito, ma anche di quello che fa live stream per più ore.

Auronplay invece, vince per numero medio di spettatori collegati ai suoi live stream. Si parla 112.000 persone, contro le 80.000 di Dream (che però ha fatto un solo live stream di tre ore nell'ultimo periodo). La media di Auronplay non viene raggiunta da nessun altro streamer. Ad esempio Ninja negli ultimi 30 giorni è stato visto in media da 16.000 spettatori per live stream, mentre xQc da 76.000.

Parlando di seguaci, Auronplay ne ha ben 12 milioni, con una crescita più sostenuta rispetto a quella di altri streamer. Negli ultimi 30 giorni ne ha guadagnati ben 400.000, contro i 70.000 di Ninja. E le ore guardate? qui xQc è ancora in testa, con 21,5 milioni, contro gli 11,3 di Auronplay. Come già sottolineato però, xQc ha fatto live stream per 280 ore, mentre Auronplay per 101 ore.