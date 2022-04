Xbox Series X: video mostra lo smontaggio del kit di sviluppo

Il canale YouTube Gamers Nexus ha pubblicato un video in cui mostra lo smontaggio di un kit di sviluppo di Xbox Series X, per la gioia degli appassionati di tecnologia che amano conoscere anche gli strumenti di lavorazione.

Come mai il dev kit è stato smontato? Semplice: Microsoft lo ha bannato a livello hardware, quindi è diventato completamente inutile per far girare i giochi, nonostante i numerosi tentativi fatti.

L'unica opzione disponibile per renderlo produttivo, diciamo così, era proprio quella di realizzare un filmato per mostrarne l'interno, a meno che non esistano sistemi d'accesso alternativi che però il canale YouTube non conosce.

L'unità è stata acquistata in un'asta online. Allo smontaggio si è dedicato Steve Burke, che è arrivato a mostrare tutte le componenti interne del kit, plaudendo all'ottimo assemblaggio fatto da Microsoft, nonché alla bontà delle componenti interne, tra i 40GB di memoria e un sistema di raffreddamento molto potente.

Com'era lecito aspettarsi, il dev kit è molto differente dalle Xbox Series X che si trovano nei negozi, perché risponde alle esigenze degli sviluppatori, che sono diverse da quelle dei videogiocatori.