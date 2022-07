Star Wars Andor: Diego Luna ha collaborato con gli scrittori per la creazione del personaggio

Star Wars: Andor, serie che fa da prequel a Rogue One A Star Wars Story, ha ricevuto la collaborazione dell'attore protagonista, Diego Luna, per la realizzazione del background del personaggio Cassian Andor.

Luna ha aiutato gli scrittori di Star Wars Andor e ha detto: "Tutta questa storia è accaduta nella mia mente. Non era rilevante per nessuno. Parla di un passato traumatico, ma non c'è alcuna specificità", ha detto Luna. "Ovviamente, come attore, avevo la mia backstory. Non arrivi sul set senza sapere da dove vieni e cosa motiva ogni decisione del tuo personaggio, ma sono informazioni di cui nessuno si è interessato per anni".

La star di Andor ha poi rivelato che lavorare con Tony Gilroy e lo staff di sceneggiatori "è stato come quando sogni qualcosa e poi improvvisamente parli di quel sogno con gli altri... Mi è stato chiesto così tante volte: 'A cosa stavi pensando quando hai detto questo? Qual era il tuo retroscena in questo momento?".

Diego Luna nel ruolo di Cassian Andor

Ricordiamo che il debutto di Star Wars Andor è previsto su Disney+ il 31 agosto 2022. Abbiamo avuto modo di vedere il teaser trailer a maggio.

Nello stesso periodo, Luna aveva affermato ai microfoni di ComicBook.com: "L'unica cosa che posso dire è che vedrete dove [Andor] si trovava cinque anni prima di Rogue One, e non crederete che Rogue One sia stato possibile. Questa è l'idea, vedere una trasformazione e un risveglio. Non posso dirvi come sarà rappresentato, dovrete aspettare il 31 agosto. Ma si tratta di questo, e di quanto tutti noi siamo capaci di cambiare e trasformarci, e questa è la bellezza della narrazione. Non sono molte le volte in cui si inizia conoscendo la fine, qui si sa cosa succede. Non si tratta di dire "Oh, è successo!". No, no, l'importante è come è successo. Si tratta dei piccoli dettagli, di quello che c'è tra le righe e di ogni strato del personaggio. Anche se si tratta di uno show molto epico e di una grande avventura spionistica, avremo tempo per l'intimità. Andrete in profondità nel personaggio e nelle persone che lo circondano. Sarà interessante, credo, e sarà cupo e divertente e diverso da quello che si vede in giro adesso".