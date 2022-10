Silent Hill Anthology: ci saranno vari giochi come Townfall secondo Dusk Golem

Durante la Silent Hill Transmission, Konami ha svelato al mondo vari progetti dedicati alla saga. Tra questi è spuntato il già vociferato Silent Hill Townfall, ovvero un gioco di Annapurna Interactive, famosa per i propri indie, e No Code. Pare però che non si tratterà solo dell'unico progetto esterno a Konami dedicato alla serie. Secondo Dusk Golem, possiamo aspettarci una sorta di Silent Hill Anthology.

Come scritto dal leaker tramite Twitter: "ci sono in realtà ancora più gioco di Silent Hill rispetto a quelli che sono stati annunciati. Silent Hill Townfall è parte di una sorta di Antologia per la serie, ma ne è in relatà solo un prima parte. CI sono altri sviluppatori indie che stanno lavorando ad altro".

"I giochi di Silent Hill che saranno parte dell'iniziativa Silent Hill Anthology devono ancora essere annunciati. Ho sentito dire che hanno scelto sviluppatori indie da diverse parti del mondo per dare diversi tagli culturali a Silent Hill. Sono molto interessato all'intero progetto, vi devo dire."

Pare quindi che Konami abbia previsto un ritorno in grande stile e soprattutto sfaccettato di Silent Hill. L'idea di dare la possibilità a vari team indie di realizzare una propria versione di Silent Hill è per certo interessante.

Ricordiamo comunque che si tratta solo di un rumor, non di un'informazione ufficiale, anche se Dusk Golem è un leaker noto non possiamo fare affidamento su quanto da lui detto. Inoltre, Konami potrebbe cancellare dei progetti prima dell'annuncio e della pubblicazione.

In attesa di novità ufficiali, vi lasciamo ai requisiti di Silent Hill 2 Remake per PC, che spaventano più del gioco.